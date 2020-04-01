Брат Єрмака прокоментував опублікований депутатом Леросом відеозапис

Брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис заявляє про вирваний контекст в опублікованому депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Гео Леросом відеозаписі.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"До речі - хто писав ці плівки, мені, на жаль, невідомо... А дуже прикро, тому що робити "нарізку" з вирваним контекстом - це вже проходили багато, багато людей", - написав він.

Денис Єрмак також зазначив, що на відеозаписі він зустрічається з різними людьми, які пропонують проекти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми та корупційні схеми, які є у відповідних структурах.

"Я не державний чиновник і у мене є ГО "Українське Бюро Національного Розвитку", яке займається розробкою, науковими адаптаціями проектів, пов'язаних з економікою, соціонікою", - додав він.

Єрмак підкреслив, що згідно із законом, будучи вільним громадянином, він має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися з ідеями громадян, проектами, брати на розгляд їх резюме.

"Так, Андрій мій рідний брат - голова офісу Президента, але якщо мій брат у владі - я не маю права здійснювати свої права як громадянина? Вважаю, що маю на це право", - додав Єрмак.

Він вказав, що це спрямована атака на Андрія Єрмака.

"Хто під мене "підкладав" деякі "торпеди" і з якою метою, та ще й використовуючи спеціальне складне устаткування - не знаю, але зрозуміло, що це спрямована атака на мого брата Андрія Єрмака, який дуже заважає певним олігархам і особливо російським спецслужбам...", - додав Єрмак.

Він, зокрема, відзначає ймовірність продовження в найближчому майбутньому "дискредитації державного діяча".

Як повідомляли Українські Новини, 31 березня Єрмак звинуватив Лерос в просуванні обманним шляхом чиновника Київської міської державної адміністрації (КМДА) часів Президентства Петра Порошенка на посаду заступника міністра.

Також 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе незаконне вплив брата Андрія Єрмака Дениса при призначенні осіб на державні посади.