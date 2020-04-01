підписатися на розсилку
27.35 28.05
30 30.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Брат Єрмака прокоментував опублікований депутатом Леросом відеозапис
01 квітня 2020, середа, 16:56 9
Політика 2020-04-01T17:15:02+03:00
Українські Новини
Брат Єрмака прокоментував опублікований депутатом Леросом відеозапис

Брат Єрмака прокоментував опублікований депутатом Леросом відеозапис

Елена Новикова
Слуга народу, Андрій Єрмак, Гео Лерос, Денис Єрмак
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода

Брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис заявляє про вирваний контекст в опублікованому депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Гео Леросом відеозаписі.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"До речі - хто писав ці плівки, мені, на жаль, невідомо... А дуже прикро, тому що робити "нарізку" з вирваним контекстом - це вже проходили багато, багато людей", - написав він.

Денис Єрмак також зазначив, що на відеозаписі він зустрічається з різними людьми, які пропонують проекти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми та корупційні схеми, які є у відповідних структурах.

"Я не державний чиновник і у мене є ГО "Українське Бюро Національного Розвитку", яке займається розробкою, науковими адаптаціями проектів, пов'язаних з економікою, соціонікою", - додав він.

Єрмак підкреслив, що згідно із законом, будучи вільним громадянином, він має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися з ідеями громадян, проектами, брати на розгляд їх резюме.

"Так, Андрій мій рідний брат - голова офісу Президента, але якщо мій брат у владі - я не маю права здійснювати свої права як громадянина? Вважаю, що маю на це право", - додав Єрмак.

Він вказав, що це спрямована атака на Андрія Єрмака.

"Хто під мене "підкладав" деякі "торпеди" і з якою метою, та ще й використовуючи спеціальне складне устаткування - не знаю, але зрозуміло, що це спрямована атака на мого брата Андрія Єрмака, який дуже заважає певним олігархам і особливо російським спецслужбам...", - додав Єрмак.

Він, зокрема, відзначає ймовірність продовження в найближчому майбутньому "дискредитації державного діяча".

Як повідомляли Українські Новини, 31 березня Єрмак звинуватив Лерос в просуванні обманним шляхом чиновника Київської міської державної адміністрації (КМДА) часів Президентства Петра Порошенка на посаду заступника міністра.

Також 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе незаконне вплив брата Андрія Єрмака Дениса при призначенні осіб на державні посади.

Більше новин про: Слуга народу Андрій Єрмак Гео Лерос Денис Єрмак

"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавил...
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу тор...
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів ...
Депутат Лерос НАБУ просить взяти його під охорону...
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень
Новини
Благодійний фонд родини Жебрівських передав 300 наборів із ліками пенсіонерам "Фармак" 16:58 Прес-реліз
Брат Єрмака прокоментував опублікований депутатом Леросом відеозапис 16:56
СБУ розслідує незаконне прослуховування брата Єрмака 16:40
4 білборда на кордоні Києва: опоненти влаштували 1 квітня меру Бучі 16:39
В Україні стартувала програма медгарантий 16:27
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok