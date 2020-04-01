Кому і коли потрібно робити експрес-тести на коронавірус

Щодня в Центр громадського здоров'я постапают сотні підозр на зараження коронавірусом. Один із способів перевірити наявність вірусу в організмі людини - зробити експрес-тест. Про те, що потрібно знати про експрес-тести, розповів лікар-анестезіолог, експерт Мінінстерства здраоохраненія Сергій Дубров. Так, повідомляється, що експрес-тестування інформативно тільки через 5-6 днів після зараження вірусом. Якщо людина відчула, що нездужає, або якщо вона контактувала з імовірно хворою людиною, не потрібно в той же день звертатися до лікаря і перевірятися на захворювання. "Не варто панікувати і намагатися без серйозних на те підстав терміново тестувати себе і всіх родичів", - додав Дубров Є чіткі критерії, які визначають необхідність експрес-тестування: близькі контакти з людиною, у якої медики підтвердили захворення СOVID-19; наявність клінічних симптомів захворювання. Як захиститися від коронавіруса: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, 31 березня Україна доставила з Китаю 100 тис. тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавіруса. Раніше в Держприкордонслужбі показали, як проводиться експрес-тест на COVID-19.