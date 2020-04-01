В Україні посилять карантин. Обмеження торкнуться транспорту, самоізоляції і обсервації

Уряд посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19 в Україні. Нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, обсервації, а також самоізоляції.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише офіційний Telegram канал Моз.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято за ініціативи Степанова на засіданні Кабінету Міністрів 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня.

"Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити ефективну комбінацію профілактичних медикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин і соціальне дистанціювання людей у віці від 60 років. Також пропонуємо обмежити відвідування парків і зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами", - заявив Степанов.

Як додав глава МОЗ, нова команда міністерства тісно співпрацює з усіма відомствами і органами влади, щоб протягом дня доопрацювати постанову і врахувати позиції всіх сторін.

"Ми працюємо фактично у цілодобовому режимі, щоб у результаті вийти на якісний документ, який справді допоможе боротися з коронавірусом в Україні", - резюмував Максим Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко закликає Кабінет Міністрів ввести жорсткі обмеження в столиці.

Тим часом, 31 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 120 осіб до 669, кількість померлих від захворювання - на 4 людини до 17.