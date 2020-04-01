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01 квітня 2020, середа, 14:38 55
Медицина 2020-04-01T16:30:04+03:00
Українські Новини
Пацієнтів з коронавірусом в комунальних лікарнях мають лікувати безкоштовно, - МОЗ

Пацієнтів з коронавірусом в комунальних лікарнях мають лікувати безкоштовно, - МОЗ

Ярина Вацяк
Медицина, МОЗ, Коронавірус, лікування коронавірусу
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

Медична допомога пацієнтам з інфекційними захворюваннями в комунальних установах охорони здоров'я, одне з яких сьогодні на брифінгу показав мер Києва Віталій Кличко, надається безкоштовно.

Про це йдеться в повідомленні Міністерство охорони здоров'я України в соцмережі Facebook.

В МОЗ повідомили, що таке право гарантується Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Також від сьогодні, 1 квітня, система охорони здоров’я в Україні працює в іншому режимі. НСЗУ Національна служба здоров'я України передбачила спеціальний тариф для оплати роботи закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19.

"МОЗ України буде контролювати, щоб пацієнти із коронавірусною хворобою, які потрапляють у лікарні, мали повне забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами для симптоматичного лікування, а в разі потреби специфічного лікування – і відповідне забезпечення", - нагадав під час брифінгу 1 квітня заступник Міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 120 осіб до 669.

Тим часом, на великодні свята карантин хочуть посилити і транслювати богослужіння по ТБ.

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