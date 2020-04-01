У Чернівецькій області від коронавірусу померла жінка, яка повернулася з-за кордону

Після того, як 31 березня повідомили про ще двох пацієнтах з COVID-19, які померли в Чернівецькій області, в області померла ще одна жінка, у якої підтвердили діагноз коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що інфікована коронавірусом жінка померла в Сокирянській районній лікарні.

Вона була 1952 року народження із села Ломачинці.

14 березня жінка повернулася з-за кордону. В медичний заклад потрапила 27 березня. 29 лютого в неї підтвердився коронавірус. У той же день її стан погіршився, хвору перевели в реанімацію.

В ніч на 1 квітня хвора померла. У жінки була двостороння двостороння пневмонія і цукровий діабет.

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31 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 120 осіб до 669, кількість померлих від захворювання - на 4 людини до 17 порівняно з попередньою добою, найбільше випадків інфікування виявлено у Києві -134.