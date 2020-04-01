підписатися на розсилку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 квітня 2020, середа, 14:19 13
Медицина 2020-04-01T14:30:04+03:00
Українські Новини
У Чернівецькій області від коронавірусу померла жінка, яка повернулася з-за кордону

У Чернівецькій області від коронавірусу померла жінка, яка повернулася з-за кордону

Ярина Вацяк
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в Чернігівській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Після того, як 31 березня повідомили про ще двох пацієнтах з COVID-19, які померли в Чернівецькій області, в області померла ще одна жінка, у якої підтвердили діагноз коронавірус. 

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що інфікована коронавірусом жінка померла в Сокирянській районній лікарні.

Вона була 1952 року народження із села Ломачинці.

14 березня жінка повернулася з-за кордону. В медичний заклад потрапила 27 березня. 29 лютого в неї підтвердився коронавірус. У той же день її стан погіршився, хвору перевели в реанімацію.

В ніч на 1 квітня хвора померла. У жінки була двостороння двостороння пневмонія і цукровий діабет.

Як повідомляли Українсткі Новини, на великодні свята карантин хочуть посилити і транслювати богослужіння по ТБ.

31 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 120 осіб до 669, кількість померлих від захворювання - на 4 людини до 17 порівняно з попередньою добою, найбільше випадків інфікування виявлено у Києві -134.

Більше новин про: Коронавірус Смерть від коронавірусу Коронавірус в Чернігівській області

На великодні свята карантин хочуть посилити і транслювати богослужіння по ТБ
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень
Новини
Пацієнтів з коронавірусом в комунальних лікарнях мають лікувати безкоштовно, - МОЗ 14:38
ДБР відкрило справу через незаконне вивезення протиепідемічних товарів за кордон 14:26
Свідок назвав мера Одеси Труханового замовником нападу на Стерненко, – ЗМІ 14:20
У Чернівецькій області від коронавірусу померла жінка, яка повернулася з-за кордону 14:19
Держбюджет недоотримав 27,6 млрд гривень доходів у 1-му кварталі 13:57
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
більше новин
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok