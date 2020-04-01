Кличко хоче посилити карантин у Києві

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, котрий показав одну зі столичних лікарень з пацієнтами з коронавірусом, закликає Кабінет Міністрів ввести жорсткі обмеження відвідування громадянами парків, скверів і дитячих майданчиків.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Хочу звернутися до уряду: прийміть будь ласка кроки, які допоможуть влади на місцях контролювати заходи обмежень, прийміть жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботи деяких підприємств", - сказав Кличко.

Він також закликав киян припинити "шастати" без необхідності.

https://www.youtube.com/watch?v=mLZ8bYhmJXU" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, за даними Міністерства охорони здоров'я, 31 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією в Україні збільшилася на 120 осіб до 669, кількість померлих від захворювання - на 4 людини до 17 порівняно з попередньою добою, найбільше випадків інфікування виявлено у Києві -134.

У той же час, за даними Київської міської державної адміністрації, в Києві за минулу добу кількість хворих коронавірусом збільшилась на 25 осіб до 132.