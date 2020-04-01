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01 квітня 2020, середа, 13:12 25
Суспільство 2020-04-01T14:45:03+03:00
Українські Новини
Кличко хоче посилити карантин у Києві

Кличко хоче посилити карантин у Києві

Ярина Вацяк
Карантин, Віталій Кличко, коронавірус в Києві, карантин в Києві
Маріїнський парк. Фото: zeft.in.ua
Маріїнський парк. Фото: zeft.in.ua

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, котрий показав одну зі столичних лікарень з пацієнтами з коронавірусом, закликає Кабінет Міністрів ввести жорсткі обмеження відвідування громадянами парків, скверів і дитячих майданчиків.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Хочу звернутися до уряду: прийміть будь ласка кроки, які допоможуть влади на місцях контролювати заходи обмежень, прийміть жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботи деяких підприємств", - сказав Кличко.

Він також закликав киян припинити "шастати" без необхідності.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Міністерства охорони здоров'я, 31 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією в Україні збільшилася на 120 осіб до 669, кількість померлих від захворювання - на 4 людини до 17 порівняно з попередньою добою, найбільше випадків інфікування виявлено у Києві -134.

У той же час, за даними Київської міської державної адміністрації, в Києві за минулу добу кількість хворих коронавірусом збільшилась на 25 осіб до 132.

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