В останній день березня додому повернулися майже 5 тис. українців

В той час, як Україна закрила кордону на в'їзд і виїзд через коронавірус, 4,9 тис. українців повернулися додому за минулу добу, 31 березня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Протягом доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10,4 тис. пропускних операцій. Майже половина їх - близько 4,9 тис. - це пропуск громадян України з-за кордону", - сказано в ньому.

Зазначається, що показники залишилися на рівні попереднього дня.

Зазначено, що вранці 1 квітня в пунктах пропуску відсутні черги.

Серед українців, які протягом доби повернулися з-за кордону, - 1,9 тис. осіб прибутку без власного транспорту.

Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Крім того, протягом доби Україну покинули понад 4 тис. осіб, у тому числі 1,5 тис. іноземців оформлено на виїзд.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я 6,3 тис. осіб.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак коронавірусу у громадян не виявлено.

Крім того, в установленому порядку оформлялися інформативні угоду про самоізоляцію і надавалися відповідні пам'ятки.

Як повідомляли Українські Новини, через масштабні черги прикордонники відкрили пішохідний пропуск на кордоні з Польщею.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.