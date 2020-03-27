подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 марта 2020, пятница, 20:16 38
Силовые структуры 2020-03-27T20:17:39+02:00
Українські Новини
Для украинцев открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей

Для украинцев открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей

Валерия Драгомирова
Госпогранслужба, Граница с Польшей, Пешеходный пропуск

В то время, как границу Украины для пассажирских перевозок должны закрыть до 28 марта, Государственная пограничная служба открыла пешеходный пропуск граждан на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

"Чтобы ускорить оформление граждан Украины на въезд в Украину на границе с Польшей и разгрузить это направление, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешеходное направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец", - говорится в нем.

Отмечается, что для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе 2 автомобилей.

Согласно сообщению, обеспечены рабочие места для 7 экспертов по проверке документов.

Оформление граждан на прибытие в Украину началось в 17:00.

Совместно с органами местной власти, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) и волонтерами в данный момент организовано 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки граждан.

Отмечается, что также ожидается прибытие еще 9 транспортных средств - от Львовской областной государственной администрации и ГосЧС.

По состоянию на 18:00 на данном направлении уже оформлено 160 граждан.



Как сообщали Українськi Новини, после полного закрытия границы, украинцев эвакуировать будут, но постепенно

Кроме того, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Больше новостей о: Госпогранслужба Граница с Польшей Пешеходный пропуск

Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус
В Киеве уже 55 больных коронавирусом, проверяют еще 32 подозрения, - Кличко
Новости
Интер покажет обращение Митрополита Онуфрия в связи пандемией коронавируса 20:28
В Днипре больных коронавирусом переводят в детскую больницу, чтобы освободить места для випов, - Корбан 20:16
Для украинцев открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей 20:16
Карантин во Франции продлили еще на две недели 20:11
Финансирование Минобразования хотят урезать почти на 6 млрд грн 19:50
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Общий госдолг в феврале сократился до $83,4 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok