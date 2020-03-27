Для украинцев открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей

В то время, как границу Украины для пассажирских перевозок должны закрыть до 28 марта, Государственная пограничная служба открыла пешеходный пропуск граждан на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.



"Чтобы ускорить оформление граждан Украины на въезд в Украину на границе с Польшей и разгрузить это направление, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешеходное направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец", - говорится в нем.



Отмечается, что для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе 2 автомобилей.



Согласно сообщению, обеспечены рабочие места для 7 экспертов по проверке документов.



Оформление граждан на прибытие в Украину началось в 17:00.



Совместно с органами местной власти, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) и волонтерами в данный момент организовано 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки граждан.



Отмечается, что также ожидается прибытие еще 9 транспортных средств - от Львовской областной государственной администрации и ГосЧС.



По состоянию на 18:00 на данном направлении уже оформлено 160 граждан.







Как сообщали Українськi Новини, после полного закрытия границы, украинцев эвакуировать будут, но постепенно.



Кроме того, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.