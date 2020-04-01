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01 квітня 2020, середа, 12:27 12
Суспільство 2020-04-01T12:49:22+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, де в Київській області найбільше заражених коронавірусом

Кличко розповів, де в Київській області найбільше заражених коронавірусом

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

З 57 підтверджених станом на середу випадків захворювання на коронавірус у Київській області 19 випадків зафіксовано в Обухівському районі, 12 - в Києво-Святошинському, при цьому 3 хворих померли, 1 видужав.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

В Обухівському районі випадки захворювання на коронавірус підтверджені в населених пунктах Козин, Романків і Українка (серед хворих двоє дітей), в Києво-Святошинському районі випадки захворювання встановлено у містах Вишневе та Боярка, також у селах Лісники, Гатне, Дмитрівка та Софіївська Борщагівка.

6 випадків захворювання підтверджено у Борисполі, по 3 випадки - у Білій Церкві та Броварах, по 2 випадки - в Обухові, Ірпені та у Васильківському районі (село Рославичі), по 1 випадку - у Бориспільському, Ставищенському, Білоцерківському, Макарівському і Броварському районах, у Ворзелі, Гостомелі та Бучі.

20 хворих знаходяться на стаціонарному лікуванні, 37 - на амбулаторному (самоізоляції).

Також повідомляється, що в Київській області є підозра на зараження коронавірусом у 223 осіб, встановлено медичне спостереження за 567 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина.

Також у МОЗ розповіли, хто частіше всього помирає від коронавірусу.

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