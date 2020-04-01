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01 квітня 2020, середа, 12:06 32
Суспільство 2020-04-01T12:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина

У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

В Києві кількість заражених коронавірусом збільшилася до 132 осіб. Про це під час брифінгу сьогодні, 1 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, мер повідомив, що в Києві 25 нових випадків коронавірусної інфекції за останню добу. Він зазначив, що динамика поширення коронавірусу в Києві невтішна.

агалом у столиці 132 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З 25 випадків 12 чоловіків від 23 до 71 року і 12 жінок від 21 до 80 років. І одна дитина, дівчинка, якій трохи більше року", - повідомив Кличко.

З 25 нових хворих госпіталізували 15.

"Більше половини киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України жодного разу останнім часом не виїжджали. Тобто, були інфіковані в Україні", - зазначив Кличко.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, У МОЗ розповіли, хто частіше всього помирає від коронавірусу.

Також 61 установа підготовлено для обсервації українців, що прибувають з-за кордону. Всі, хто повернеться після 28 березня, пройти обов'язкову 2-тижневу обсервацію.

Тим часом одеські лікарі розповіли, що не готові до напливу пацієнтів з коронавірусом.

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