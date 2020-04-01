Ціни на бензин і дизпаливо мають далі знижуватися, - АМКУ

Після того, як АМКУ заявляв про можливості зниження цін на бензин А-95 на 3-5 гривень/літр ,Антимонопольний комітет (АМКУ) очікує подальшого зниження цін на бензин і дизельне паливо за підсумками зустрічі з рядом керівників мереж автозаправних станцій (АЗС)

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Зустріч з керівниками мереж АЗС підтвердила розрахунки АМКУ - умови для подальшого зниження цін на бензини і дизпаливо дійсно є. І Антимонопольний комітет вітає мережі, які поділяють таку позицію", - йдеться в ньому.

Наголошується, що комітет очікує, що результати застосованих заходів відіб'ються на цінах на бензин і дизпаливо на АЗС.

Водночас весь наявний у АМКУ інструментарій правозастосування і надалі буде напоготові для забезпечення конкуренції на цьому важливому для суспільства і держави ринку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше середні ціни на паливо на АЗС Україні знизилися.

Також директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляє, що з 19 по 31 березня ціни на бензин і дизельне паливо знизилися в середньому на 1-2,5 гривні/літр.