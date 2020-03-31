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  • Бензин и дизтопливо подешевели на 1-2,5 гривны/литр за неделю, - "Консалтинговая группа "А-95"
31 марта 2020, вторник, 12:48 278
Экономика 2020-03-31T13:15:02+03:00
Українські Новини
Бензин и дизтопливо подешевели на 1-2,5 гривны/литр за неделю, - "Консалтинговая группа "А-95"

Бензин и дизтопливо подешевели на 1-2,5 гривны/литр за неделю, - "Консалтинговая группа "А-95"

Григорий Яковенко
Курс гривны, Нефть, Бензин, Дизтопливо, Консалтинговая группа А-95, Сергей Куюн
Бензин. Фото: avtoblog.ua
Бензин. Фото: avtoblog.ua

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что с 19 по 31 марта цены на бензин и дизельное топливо снизились в среднем на 1-2,5 гривны/литр.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"За неделю снижение прошло во всех сетях в диапазоне 1,00-2,50 гривен/литр. Стабилизация валютного курса на межбанке, а также перспектива получения помощи от МВФ (которая среди прочего призвана поддержать гривну) укрепляет прогноз на дальнейшее снижение. Потенциал – до 3 гривен/литр. Но такой расчет справедлив для "мирного" времени", - написал Куюн.

При этом он отмечает снижение на 15-40% реализации топлива сетями автозаправочных станций.

"Наибольший спад отмечен в "премиальных" сетях (до 40%), меньший – в эконом-сегменте (15-20%). Одна из версий такой особенности: более состоятельные клиенты "люксовых" станций придерживаются карантина, снизив передвижение до минимума. Просело все – и приватный, и корпоративный сегменты", - подчеркнул эксперт.

Куюн отметил, что наибольшее снижение продаж наблюдается в южных и западных регионах Украины, что связано со снижением туристического потока и с закрытием границ.

Также, по его словам, сейчас складывается благоприятная ситуация для теневого рынка нефтепродуктов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 марта, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Также сеть АЗС KLO заявила, что снижение цен на нефть не повлияет на цену топлива из-за снижения курса гривны.

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