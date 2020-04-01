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01 квітня 2020, середа, 11:22 20
Кабмін 2020-04-01T13:00:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання

Сьогодні Кабмін проведе засідання

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Засідання Кабміну, Денис Шмигаль
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 1 квітня.

Про це свідчить порядок денний засідання на сайті уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

При цьому інформація про відеотрансляцію засідання або брифінгу за його підсумками відсутня на сайті уряду.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль пояснив, чому Кабмін хоче урізати фінансування субсидій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснює ініціативу Кабінету Міністрів зменшити фінансування житлових субсидій, які хотіли збільшити під час карантину, на 8,3 млрд гривень їх економією через теплу зиму.

Також Кабінет Міністрів розраховує заощадити 1,5 млрд гривень за рахунок обмеження зарплат чиновників 10 розмірів мінімальної зарплати, або 47,2 тис. гривень, на час карантину.

Раніше Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік у зв'язку з карантином через коронавіруса. За підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%.

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