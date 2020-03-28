подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
28 марта 2020, суббота, 19:51 170
Общество 2020-03-28T20:15:02+02:00
Українські Новини
Facebook и Instagram будет проверять посты украинцев на фейки и понижать в выдаче в случае их обнаружения

Facebook и Instagram будет проверять посты украинцев на фейки и понижать в выдаче в случае их обнаружения

Ярина Вацяк
Facebook, Instagram, Коронавирус, Фактчекинг, фейки
Facebook. Фото: pixabay
Facebook. Фото: pixabay

В то время, как в сети каждый день появляются новые фейки о лекарствах от коронавируса, социальная сеть Facebook запустила свою программу по фактчекингу контента для украинского сегмента. Искать фейки в соцсети украинские организации StopFake и VoxCheck.

Об этом сообщил глава по взаимодействию со СМИ в Центрально-Восточной Европе Гидо Бюло, пишет AIN.

Как работает программа факт-чека в Facebook

Facebook уже несколько лет сотрудничает с общественными фактчекинговыми организациями по выявлению фейков в ленте. Такой контент не всегда прямо нарушает правила сети, однако если он дезинформирует пользователей и может быть опасным, его маркируют. Если же страница публикует такой контент часто, ее понижают в выдаче, так, чтобы пользователи реже видели ее в ленте.

Таким образом контент проверяют уже в 55 странах мира, на 45 языках, и с 27 марта инициатива заработала в Украине.

Как это будет работать в украинском сегменте

Под фейковым контентом понимают неправдивые, неточные, манипуляционные новости, поддельный контент (вроде приписывания цитат людям, которые этого не говорили), особое внимание будут уделять фейкам о коронавирусе. Обращений политиков и политических сил это не касается (только если политик сам не перепостил фейковую новость).

В украинском сегменте проверять фейки будут VoxCheck и StopFake, у которых есть сертификаты International Fact-Checking Network.

Как это будет работать

Facebook собирает данные о контенте, который может быть фейковой новостью или сообщением. Это могут быть жалобы от пользователей, результаты работы алгоритмов машинного обучения, даже комментарии под постом в стиле "Не верится, что это — правда".

Организациям, которые занимаются фактчекингом, в данном случае— VoxCheck и StopFake, Facebook дает специальный онлайн-инструмент, где они будут видеть текущие посты, маркированные как потенциальные фейки. По словам Гидо Бюло, фактчекинговые организации сами принимают решение, какие посты из этого являются более опасными, какие нужно разоблачить быстрее, и работают с ними.

Если контент признан фейком, происходит несколько вещей. Во-первых, Facebook маркирует его в ленте и предупреждает пользователей о том, что этот контент — дезинформирует. Если пользователь хочет перепостить этот контент, его тоже предупредят об этом. Выглядит это так:

FacebookFacebook

То же самое касается и Instagram:

InstagramInstagram

Если страница опубликовала подтвержденный фейк впервые, этот контент просто маркируют. Если же она будет продолжать постить фейки, ее понизят в выдаче и могут заблокировать возможность рекламы.

Как сообщали Українські Новини, самые популярные фейки о коронавирусе, его распространении и лечении собрали на странице Ульяны Супрун.

Тем временем, за распространение фейков о коронавирусе СБУ 5 человек привлекут к ответственности.

Больше новостей о: Facebook Instagram Коронавирус Фактчекинг фейки

Google запустил проверку фактов в поисковой выдаче...
В МИД назвали страны, из которых можно вернуться в...
Застрявшая в России Марув записала гневное видео п...
Из-за коронавируса пять крупнейших технологических...
В Суммах запретили выходить на улицу без крайней необходимости
В Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, инфицированы 311 человек
Новости
Майское тепло порадует украинцев, но ночные заморозки не отступят: прогноз погоды на 29 марта 21:00
Черновицкая ОГА хочет ввести особый режим въезда и выезда из области 20:35
Схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после "ликвидации" ГАСИ, - СМИ 20:10
Facebook и Instagram будет проверять посты украинцев на фейки и понижать в выдаче в случае их обнаружения 19:51
В МИД назвали страны, из которых можно вернуться в Украину автомобилем 19:12 Карта
больше новостей
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие 09:17
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
больше новостей
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств 06:30
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа 15:17
больше новостей
Наев снова стал командующим ООС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok