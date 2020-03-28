Facebook и Instagram будет проверять посты украинцев на фейки и понижать в выдаче в случае их обнаружения

В то время, как в сети каждый день появляются новые фейки о лекарствах от коронавируса, социальная сеть Facebook запустила свою программу по фактчекингу контента для украинского сегмента. Искать фейки в соцсети украинские организации StopFake и VoxCheck.

Об этом сообщил глава по взаимодействию со СМИ в Центрально-Восточной Европе Гидо Бюло, пишет AIN.

Как работает программа факт-чека в Facebook

Facebook уже несколько лет сотрудничает с общественными фактчекинговыми организациями по выявлению фейков в ленте. Такой контент не всегда прямо нарушает правила сети, однако если он дезинформирует пользователей и может быть опасным, его маркируют. Если же страница публикует такой контент часто, ее понижают в выдаче, так, чтобы пользователи реже видели ее в ленте.

Таким образом контент проверяют уже в 55 странах мира, на 45 языках, и с 27 марта инициатива заработала в Украине.

Как это будет работать в украинском сегменте

Под фейковым контентом понимают неправдивые, неточные, манипуляционные новости, поддельный контент (вроде приписывания цитат людям, которые этого не говорили), особое внимание будут уделять фейкам о коронавирусе. Обращений политиков и политических сил это не касается (только если политик сам не перепостил фейковую новость).

В украинском сегменте проверять фейки будут VoxCheck и StopFake, у которых есть сертификаты International Fact-Checking Network.

Как это будет работать

Facebook собирает данные о контенте, который может быть фейковой новостью или сообщением. Это могут быть жалобы от пользователей, результаты работы алгоритмов машинного обучения, даже комментарии под постом в стиле "Не верится, что это — правда".

Организациям, которые занимаются фактчекингом, в данном случае— VoxCheck и StopFake, Facebook дает специальный онлайн-инструмент, где они будут видеть текущие посты, маркированные как потенциальные фейки. По словам Гидо Бюло, фактчекинговые организации сами принимают решение, какие посты из этого являются более опасными, какие нужно разоблачить быстрее, и работают с ними.

Если контент признан фейком, происходит несколько вещей. Во-первых, Facebook маркирует его в ленте и предупреждает пользователей о том, что этот контент — дезинформирует. Если пользователь хочет перепостить этот контент, его тоже предупредят об этом. Выглядит это так:

Facebook

То же самое касается и Instagram:

Instagram

Если страница опубликовала подтвержденный фейк впервые, этот контент просто маркируют. Если же она будет продолжать постить фейки, ее понизят в выдаче и могут заблокировать возможность рекламы.

Как сообщали Українські Новини, самые популярные фейки о коронавирусе, его распространении и лечении собрали на странице Ульяны Супрун.

Тем временем, за распространение фейков о коронавирусе СБУ 5 человек привлекут к ответственности.