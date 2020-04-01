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01 квітня 2020, середа, 10:26 43
Медицина 2020-04-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
Вчені досліджують антитіла і захист від коронавірусу, що дозволить зняти карантинні обмеження

Вчені досліджують антитіла і захист від коронавірусу, що дозволить зняти карантинні обмеження

Ярина Вацяк
Уляна Супрун, Дослідження, Коронавірус, імунітет до коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Багато людей, які перехворіли короновирусом COVID-19, могли перехворіти в легкій формі і виробити імунітет, в той час, як в Україні за добу 120 нових випадків коронавірусу.

Цю гіпотезу мають намір перевірити науковці Центру досліджень інфекцій Гельмгольца спільно з Інститутом Роберта Коха та іншими інститутами, які заявили про підготовку великого дослідження, під час якого мають виявити скільки людей у Німеччині вже мають антитіла до вірусу SARS-CoV-2, йдеться в повідомленні на сторінці Уляни Супрун Facebook.

"Цей проєкт ще остаточно не затверджено, але в планах протестувати близько 100 тисяч людей на наявність антитіл проти збудника COVID-19. Якщо все піде за планом, вже до кінця квітня будуть відомі перші результати. Якщо виявиться, що багато людей мають антитіла і захист від хвороби, це стане першим можливим кроком до послаблення обмежувальних заходів. Йдеться навіть про видачу специфічних сертифікатів, який підтверджуватиме наявність імунітету до вірусу SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Так,  Велика Британія та Німеччина вже замовила тести для виявлення антитіл. Науковці в першу чергу планують тестування медичних працівників. Адже у разі, якщо медичні працівники захворіли і мали симптоми COVID-19, але їх не тестували на наявність вірусу, після проходження тесту і виявлення антитіл до вірусу, вони зможуть продовжити працювати.

Наразі достеменно невідомо, на який час після хвороби на COVID-19 виробляється імунітет до збудника. Науковці припускають, що вірус SARS-CoV-2 мутує повільніше, ніж, наприклад, грип. Тому, ймовірно, імунітет може зберігатися довше.

Разом з тестування, виявленням та ізоляцією активних випадків хвороби, країни намагаються також запроваджувати дослідження для виявлення людей, що можуть мати імунітет до вірусу SARS-CoV-2. Ці дані допоможуть зрозуміти ступінь поширення вірусу, скільки інфікованих людей вірус насправді вбиває, скільки людей могли поширювати вірус і не знати про це та багато інших питань. Також це дасть можливість планувати як надалі можна коригувати план боротьби з пандемією.

Нагадаємо, раніше Комаровський назвав найгірші сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, а також розповів про ліки, які мають бути вдома на випадок коронавірусу.

 

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