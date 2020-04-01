Вчені в Німеччині пропонують повернути на роботу тих, хто вже перехворів на коронавірус

Раніше німецькі вчені Інституту Роберта Коха з'ясували, яка категорія людей найбільш схильна до ризику захворювання коронавірусом. Днями, ними було запропоновано досліджувати аналізи понад 100 тисяч людей на наявність антитіл до коронавірусу і скасувати карантин для тих, хто вже перехворів інфекцією. Про це передає The Guardian.

Наголошується, що вчені з середини квітня хочуть проводити дослідження, щоб відслідковувати прогрес пандемії.

Експерти вважають, що люди, які перехворіли Covid-19, отримають імунітет і вже не зможуть заразити інших, тому їм можна не дотримуватися обмежень, запроваджених владою. Такі люди можуть повернутися до роботи.

Професор Пітер Опеншоу, член британської урядової групи консультантів, заявив, що імунітет до коронавірусу людина може зберігати від року до п'яти, але точно поки сказати неможливо.

Відзначається також, що в Британії вже висловили стурбованість, що у разі введення такої "паспортизації" молоді люди, які зіткнулися з фінансовими проблемами, можуть навмисно заразитися, щоб перехворіти, отримати імунітет, а з ним і паспорт, і вийти на роботу.

Як повідомляли Українські Новини, фармацевтична компанія Johnson&Johnson у вересні протестує вакцину від коронавірусу.

Тим часом, в Австралії медики протестують вакцину від туберкульозу в якості протидії коронавурусу.