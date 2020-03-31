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31 березня 2020, вівторок, 22:37 3
Медицина 2020-03-31T22:48:58+03:00
Українські Новини
Україна доставила з Китаю 100 тис. ПЛР-тестів на коронавірус

Україна доставила з Китаю 100 тис. ПЛР-тестів на коронавірус

Ярина Вацяк
Маски, Коронавірус, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП

В той час, як за день в Україні захворіли відразу 96 осіб, а 4 померли, Україна доставила з Китаю 100 тис. тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"В міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) прибув літак, який доставив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавіруса, 40 тис. окуляр багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ)", - сказано в ньому.

Після проходження санітарних і митних процедур вантаж направлять в лікарні і лабораторії по всій Україні.

Засоби захисту також будуть передані військовим та працівникам Державної прикордонної служби.

Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Україна доставила з Південної Кореї 100 тис. тестів полімеразної ланцюгової реакції для виявлення коронавіруса.

Тим часом, Кабмін готує заходи для недопущення зростання цін на продукти і товари першої необхідності.

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