Україна доставила з Китаю 100 тис. ПЛР-тестів на коронавірус

В той час, як за день в Україні захворіли відразу 96 осіб, а 4 померли, Україна доставила з Китаю 100 тис. тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини. "В міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) прибув літак, який доставив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавіруса, 40 тис. окуляр багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ)", - сказано в ньому. Після проходження санітарних і митних процедур вантаж направлять в лікарні і лабораторії по всій Україні. Засоби захисту також будуть передані військовим та працівникам Державної прикордонної служби. Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек. Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Україна доставила з Південної Кореї 100 тис. тестів полімеразної ланцюгової реакції для виявлення коронавіруса. Тим часом, Кабмін готує заходи для недопущення зростання цін на продукти і товари першої необхідності.