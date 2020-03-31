Створити резерв для тривоги: психолог дав три поради, як впоратися із тривогою

В той час, як в Україні кожен день зростає напруга, з'являється все більше новин про кількість заражених коронавірусом і про економічну кризу, дуже важко абстрагуватися. У багатьох з'являється відчуття тривожності. Про те, як впоратися з тривогою, розповів психолог Павло Зигмантович на своїй сторінці в Facebook.

Спосіб, який допоможе побороти тривогу:

Створіть "неспокійний час". Переживайте кожен день з 18:00 до 18:20 у себе на кухні. І переймайтеся сміливо. Відкладіть своє занепокоєння. Якщо тривожні думки прийдуть у вашу голову протягом дня, зробіть короткий запис про них і відкладіть до вечора. Можна так і сказати вголос: "У мене буде час подумати про це пізніше, тому немає необхідності турбуватися це зараз". Скорочуйте "неспокійний час". Намагайтеся з кожним тижнем виділяти на занепокоєння все менше часу.

Також психолог уточнив, що для того, щоб позбутися тривог і сумнівів потрібно:

Перестати сумніватися і почати аналізувати ситуацію.

Навчитися відокремлювати реальні проблеми від надуманих.

Припинити турбуватися про надумані проблеми.

Почати успішно вирішувати реальні проблеми вашого життя.

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