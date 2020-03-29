Сейчас, из-за напряженной обстановки в мире, из-за надвигающегося финансового кризиса, из-за ежедневных смертей из-за коронавируса, опустевших торгово-развлекательных центров, носящих маски людей и оставленных без школьных занятий детях - мы невольно становимся частью этой эпидемии. Эпидемии паники. О том, как справится с паникой и тревожностью, рассказала в интервью Українським Новинам практический психолог Кристина Дельцова.

Паника негативно влияет на иммунитет. Людьми, которые находятся в этом состоянии, очень просто управлять. И поэтому тут так важна информационная гигиена - без нее заразная тревожность и паника распространяется как лесной пожар.

5 советов психотерапевта для преодоления внутренней паники и тревожности?

1) Медитировать

Это помогает успокоиться и взять под контроль эмоции.

2) Фильтровать источники информации

То, как наша психика перерабатывает поступающую информацию, можно сравнить с процессом переваривания желудком поступающей в организм пищи - свою психику мы не жалеем. И перегружаем сведениями извне.

3) Займитесь собой

Займитесь спортом, займитесь тем, что вас отвлекает от внешнего мира и обратите взгляд в себя, а не вовне. Когда мы обращаем взгляд внутрь себя – то вспоминаем, что пора и уборочку дома сделать, побегать, книжечку почитать и уже становится проще.

4) Пообщайтесь с близкими

Разрешите свои конфликты с родителями и родственниками и партнерами.

5) Сплотитесь

И даже на расстоянии – попробуйте побыть на одной волне с вашими близкими .

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Тем временем, известный врач Евгений Комаровский считает, что призывы власти и докторов граждан сидеть дома в время карантина из-за коронавируса в первую очередь обезопасит их от ответственности, в то же время он отметил, что все нужно делать, придерживаясь законов логики и здравого смысла.