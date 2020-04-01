У світі шириться популярність білоруського футболу, зокрема, через "своєрідне" прочитання назв його клубів

Єдиною на європейському континенті країною, де не було призупинено національну першість з футболу, залишається Білорусь. Як повідомляли Українські Новини, Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення про призупинення всіх змагань на території нашої країни з 18 березня.

Крім того, агентство інформувало, що 17 березня на конференції УЄФА було прийнято рішення перенести Чемпіонат Європи з футболу з літа 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з даними, турнір запропонували перенести на 2021 рік і провести його з 11 червня по 11 липня для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

Тим часом, портал newsru.com зазначає, що скромний, як за європейськими мірками, чемпіонат Білорусі з футболу несподівано привернув до себе увагу уболівальників всього світу. Першість Білорусі - єдиний діючий турнір УЄФА в даний момент, інші національні першості пішли на паузу через коронавірус.

Іспанська газета Marca присвятила цього турніру свою першу шпальту, пояснивши читачам, що фанатам вимірюють температуру при вході на стадіон, а президент країни Олександр Лукашенко вважає те, що відбувається навколо коронавіруса психозом. Він пропонує для боротьби з пандемією пити горілку і працювати в полі на тракторі.

На підтвердження своєї позиції Лукашенко в минулу суботу взяв участь у хокейному матчі в рамках республіканських змагань, де заявив, що "на льоду немає ніяких вірусів" і взагалі "краще померти стоячи, ніж жити на колінах".

Особливу увагу англомовних шанувальників спорту привернули білоруські клуби "Слуцьк" і "Динамо-Брест". Всьому виною неоднозначна транскрипція. "Slut" перекладається з англійської як "Повія", а "Dynamo-Brest" звучить як "Динамо-Груди".

За океаном у обох команд стали з'являтися численні фан-клуби.

"На матчі було всього 50 осіб. У наступному сезоні "Повії"знадобиться стадіон на 100 тисяч", - зазначив один з неофітів.

https://twitter.com/i/status/1244579301934202880

Як повідомляли Українські Новини, У той час як Росія і Білорусь припинили ж/д сполучення з Україною, президент країни Олександр Лукашенко запропонував новаторський засіб боротьби із зараженням коронавірусом. На його думку, в цьому випадку добре допомагає робота, особливо на селі.