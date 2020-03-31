Кабмін розробив протокол похорону померлих від коронавірусу

Кабінет міністрів України, крім того, що все ще вибирає між сценарієм протидії коронавірусу також розробив протокол поховання померлих від коронавирусной інфекції.

Про це повідомляє Офіс президента.

При цьому наголошується, що в найближчі дні глави регіоном зможуть ознайомитися з протоколом лікування хворих.

Під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським керівники обласних державних адміністрацій та мери поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом і їх доставкою. У зв'язку з чим вони звернулися з проханням допомогти з централізованою закупівлею необхідного обладнання.

"Ми розуміємо, що на місцях складно вести переговори з виробниками і регулювати доставку. Тому бачимо, що це (і ситуація. - ред.), Коли гроші є, а витратити їх неможливо. Я вже переговорив з "Медичними закупівлями Україна, щоб вони максимально допомогли з централізацією закупівель та розподілом товарів по лікарнях", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

В уряді повідомили, що вже розробили протокол поховання померлих від цієї хвороби і в найближчі дні ознайомлять регіони з протоколом лікування хворих.

Керівники регіонів і мери подякували Офісу Президента за доставку необхідних засобів спецзахисту, дезінфекції, а також обладнання, яке вже розподіляють між лікарнями.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізання зарплат чиновникам.

Також Кабмін планує зменшити видатки на освіту.