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31 березня 2020, вівторок, 19:22 23
Фінанси 2020-03-31T21:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ купив $64 млн на міжбанку на фоні новин про МВФ

НБУ купив $64 млн на міжбанку на фоні новин про МВФ

Ярина Вацяк
НБУ, обмін валют, Міжбанк, купівля валюти, Золотовалютні резерви
Нацбанк
Нацбанк

Національний банк купив 64 млн доларів на міжбанківському валютному ринку у вівторок в той час, як курс гривні на міжбанку зміцнився.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"64 млн доларів, але вже не продав, а купив Національний банк на міжбанківському валютному ринку. Позитивні новини з Верховної Ради, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ, ймовірно, підбадьорили валютний ринок. Сьогодні пропозицію валюти з боку бізнесу перевищувала попит, тому гривня зміцнилася. За підсумками торгів котирування змістилися в бік позначки 27,6 гривень за долар США", - йдеться в ньому.

Таким чином, вперше з початку ажіотажу навколо коронавірусу інтервенції НБУ на валютному ринку були позитивними.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 31 березня, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Також у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 березня на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

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