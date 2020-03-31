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31 березня 2020, вівторок, 18:21 13
Транспорт 2020-03-31T19:30:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" почала безкоштовно возити медиків службовими поїздами

"Укрзалізниця" почала безкоштовно возити медиків службовими поїздами

Елена Новикова
Укразалізниця, Медичні працівники, Службовий поїзд, Спецпотяг
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В той час, як Київрада розглядає можливість відкрити метро з обмеженнями, Акціонерне товариство "Укрзалізниця" почне безкоштовний підвіз медиків службовими поїздами з 31 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" запускає соціальну програму з безкоштовного підвозу медиків службовими поїздами з 31 березня. Всі витрати по організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним. Попередній перелік маршрутів і кількість місць, необхідних для перевезення, були розраховані на основі даних від місцевих органів влади. Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу в медичному закладі", - написав він.

При цьому обов'язковою умовою є наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратори і рукавички.

Розклад руху службових поїздів "Укрзалізниці" буде надаватися органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ.

Як повідомляли Українські Новини, Bolt почав безкоштовно доставляти медпрацівників до місця роботи в Києві та Львові.

Також у містах України запустили флешмоб "Підвези медика на роботу".

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