Bolt начал бесплатно доставлять медработников к месту работы в Киеве и Львове, - Криклий

Cлужба пассажирских автоперевозок Bolt, в которой рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда, начала бесплатно доставлять медицинских работников к месту работы в Киеве и Львове.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Сегодня в Киеве и Львове сервис Bolt начал доставлять в больницы инфекционистов, пульмонологов, вирусологов, бактериологов, анестезиологов и других медработников, которые стали на передовую борьбы с COVID-19", - написал он.

Криклий отметил, что Мининфраструктуры договорилось с сервисом Bolt о бесплатной перевозке врачей во время карантина на прошлой неделе.

Он уточнил, что необходимую информацию о врачах помогла собрать система helsi.me.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве отменили пассажирские перевозки на общественном транспорте. Автобусы будут возить исключительно работников критически важных сфер в условиях карантина.

Помимо этого, UberEats ввел бесконтактную доставку на период карантина.

Также BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами.