Bolt начал бесплатно доставлять медработников к месту работы в Киеве и Львове, - Криклий

Cлужба пассажирских автоперевозок Bolt, в которой рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда, начала бесплатно доставлять медицинских работников к месту работы в Киеве и Львове. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини. "Сегодня в Киеве и Львове сервис Bolt начал доставлять в больницы инфекционистов, пульмонологов, вирусологов, бактериологов, анестезиологов и других медработников, которые стали на передовую борьбы с COVID-19", - написал он. Криклий отметил, что Мининфраструктуры договорилось с сервисом Bolt о бесплатной перевозке врачей во время карантина на прошлой неделе. Он уточнил, что необходимую информацию о врачах помогла собрать система helsi.me. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве отменили пассажирские перевозки на общественном транспорте. Автобусы будут возить исключительно работников критически важных сфер в условиях карантина. Помимо этого, UberEats ввел бесконтактную доставку на период карантина. Также BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами.