У Грузії закрили всі алкогольні магазини через коронавірус

Грузії, де вже ввели комендантську годину, через загальний карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу закрилися всі алкогольні магазини. До закінчення надзвичайного стану купити вино, пиво, коньяк або чачу можна тільки в продовольчих магазинах.

Про це пише "Бізнес Грузія".

"На час надзвичайного стану забороняється функціонування об'єктів реалізації спиртних напоїв та пива, а також вина та інших алкогольних напоїв виноградного походження", — сказано в одному з пунктів постанови уряду, яка була підписана прем'єр-міністром Георгієм Гахарія напередодні.

Згідно з постановою, на час дії режиму НС економічна діяльність буде тривати тільки в порядку винятку. У сфері торгівлі роботу дозволено продовжувати продовольчих магазинах, аптеках, зоомагазинах.

Наголошується, що в Грузії більшість винних магазинів закрилися ще 20 березня — після того, як уряд оголосив про посилення заходів щодо запобігання поширення коронавіруса і обмеження економічної діяльності.

Рішення про введення надзвичайного стану строком на місяць влада Грузії прийняли 22 березня.

З сьогоднішнього дня Грузія перейшла на загальний карантин. З 21:00 до 06:00 буде діяти комендантська година – пересування по місту забороняється пішки і на автотранспорті без відповідного пропуску. Закриті всі торгові об'єкти крім продуктових магазинів, аптек та відділень банків.

Зупинився громадський транспорт, таксі мають право перевозити не більше двох пасажирів і тільки на задньому сидінні. Транспорт на в'їзді в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті, Зугдіді та Руставі буде проходити дезінфекцію.

Всі громадяни, виходячи на вулицю, мають бути готові до того, щоб надати посвідчення особи поліції. Людям старше 70 років забороняється виходити на вулицю за винятком відвідування сусіднього магазину, аптеки чи лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія раніше відмовилася прийняти експрес-тести на коронавірус.

У Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом ще в кінці лютого.