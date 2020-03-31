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31 березня 2020, вівторок, 17:53 14
Судова влада 2020-03-31T18:32:33+03:00
Українські Новини
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу"

НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу"

Елена Новикова
НАБУ, САП, Слуга народу, Хабар, Андрій Єрмак, Офіс президента
Долари. Фото: pixabay.com
Долари. Фото: pixabay.com

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження щодо можливого хабарництва 11 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Справу закрили", - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

За даними джерел Українських Новин в правоохоронних органах, за цим рішенням стоїть Офіс Президента та керівник офісу Андрій Єрмак.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що деякі депутати Ради від "Слуги народу" отримали по 30 тис. доларів за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

Раніше повідомлялося про те, що САП відкрила справу і доручила розслідування Національному антикорупційному бюро.

Тим часом "Наші гроші" заявили, що запроваджена схема є корупційною і припустили, що за посередниками стоїть депутат Ради Антон Яценко (раніше був причетний до створення Тендерної палати, яку звинуватили в монопольному посередництві при держзакупівлі).

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