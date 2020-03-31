АМКУ виявив завищені ціни в 53 суб’єктів ринку

Антимонопольний комітет (АМКУ) закликає учасників ринку фармацевтичної продукції мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача в той час, як Рада дозволила використовувати незареєстровані в Україні ліки для лікування коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

Антимонопольний комітет надав учасникам фармацевтичних ринків обов'язкові для розгляду рекомендації щодо вжиття заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а саме: утриматися від будь-яких дій, які призведуть до зростання цін імпортованого товару і товару вітчизняного виробництва (в частині впливу на ціну імпортної складової у виробництві), в темпах, що випереджають зростання курсу іноземної валюти.

Згідно з повідомленням, багаторічний досвід досліджень і розслідувань комітету в сфері фармацевтики показує, що зміна курсу валют є одним з основних факторів, що впливають на ціну лікарського засобу на полицях аптек.

"Разом з цим АМКУ знають і про випадки недобросовісної поведінки учасників фармацевтичних ринків, на які комітет реагував в рамках чинного законодавства. В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, на жаль, зростають ризики вчинення окремими учасниками фармацевтичних ринків, так і групами учасників дій, які можуть призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби, або штучного створення дефіциту товарів. Тому АМКУ закликає учасників ринку мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача", - йдеться в повідомленні.

Рекомендації надаються вітчизняним виробникам та імпортерам (26 суб'єктів), вітчизняним дистриб'юторам (7 суб'єктів), аптечним мережам (20 суб'єктів).

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