підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 березня 2020, вівторок, 17:15 3
Економіка 2020-03-31T19:00:03+03:00
Українські Новини
АМКУ виявив завищені ціни в 53 суб’єктів ринку

АМКУ виявив завищені ціни в 53 суб’єктів ринку

Ярина Вацяк
АМКУ, ліки, Коронавірус, Ліки від коронавірусу
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Антимонопольний комітет (АМКУ) закликає учасників ринку фармацевтичної продукції мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача в той час, як Рада дозволила використовувати незареєстровані в Україні ліки для лікування коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

Антимонопольний комітет надав учасникам фармацевтичних ринків обов'язкові для розгляду рекомендації щодо вжиття заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а саме: утриматися від будь-яких дій, які призведуть до зростання цін імпортованого товару і товару вітчизняного виробництва (в частині впливу на ціну імпортної складової у виробництві), в темпах, що випереджають зростання курсу іноземної валюти.

Згідно з повідомленням, багаторічний досвід досліджень і розслідувань комітету в сфері фармацевтики показує, що зміна курсу валют є одним з основних факторів, що впливають на ціну лікарського засобу на полицях аптек.

"Разом з цим АМКУ знають і про випадки недобросовісної поведінки учасників фармацевтичних ринків, на які комітет реагував в рамках чинного законодавства. В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, на жаль, зростають ризики вчинення окремими учасниками фармацевтичних ринків, так і групами учасників дій, які можуть призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби, або штучного створення дефіциту товарів. Тому АМКУ закликає учасників ринку мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача", - йдеться в повідомленні.

Рекомендації надаються вітчизняним виробникам та імпортерам (26 суб'єктів), вітчизняним дистриб'юторам (7 суб'єктів), аптечним мережам (20 суб'єктів).

Як повідомляли Українські Новини, доктор Євген Комаровський назвав ліки, які мають бути в домашній аптечці на випадок коронавірусу.

Тим часом, аптека в Дніпрі продає саморобні ліки проти коронавірусу.

Більше новин про: АМКУ ліки Коронавірус Ліки від коронавірусу

АМКУ відкрив справу на виробників медичних масок в...
В Україні хочуть дозволити використання не зареєст...
У Грузії закрили всі алкогольні магазини через кор...
Рада дозволила лікувати від коронавіруса методами ...
У Києві вже 107 заражених коронавірусом, серед них медпрацівник
На карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, — Кличко
Новини
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
НБУ купив $64 млн на міжбанку на фоні новин про МВФ 19:22
В умовах кризи та пандемії потрібно збільшувати підтримку економіки, а не скорочувати її, – Льовочкін 19:16 Думка
У Конотопі від коронавірусу померла ще одна людина 19:09
"Укрзалізниця" почала безкоштовно возити медиків службовими поїздами 18:21
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
Дії НАБУ проти Бахматюка можуть призвести до катастрофи всієї аграрної галузі України, - британська PoultryWorld 11:19
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
більше новин
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok