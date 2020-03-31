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31 березня 2020, вівторок, 18:00 9
Економіка 2020-03-31T18:30:01+03:00
Українські Новини
АТБ знизить торгові націнки на крупи, овочі і фрукти

АТБ знизить торгові націнки на крупи, овочі і фрукти

Валерия Драгомирова
АТБ, овочі, ціни на крупи, торгова націнка
Крупи, гречка, рис. Фото: pixabay
Крупи, гречка, рис. Фото: pixabay

Компанія "АТБ-Маркет" вирішила знизити торговельні націнки на окремі категорії товарів і зняти обмеження на кількість товарів, які відпускаються в одні руки, незважаючи на те, що зросте ціна на яйця.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"В умовах економічної кризи і загальнонаціонального карантину, а також у зв'язку зі стрімким підвищенням відпускних цін з боку постачальників на продукти харчування і товари першої необхідності компанія "АТБ-Маркет" з 01 квітня знижує торговельну націнку на певні категорії продуктів харчування", - сказано в ньому.

Зокрема, буде знижена націнка на крупи, макаронні вироби, сіль, цукор, борошно, бакалію на 2-3% та на 4-8% - націнка на овочі і фрукти.

"На сьогодні компанія "АТБ-Маркет" зняла всі обмеження щодо придбання товарів в одні руки для відвідувачів магазинів торгової мережі АТБ в усіх регіонах України. Проте вона залишає за собою право ввести локальні обмеження на продаж тієї чи іншої групи товарів за фактом появи на нього ажіотажного попиту", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що на складах компанії знаходиться достатньо товарів, щоб забезпечити безперебійне постачання магазинів у разі підвищення попиту.

Як повідомляли Українські Новини, "АТБ-Маркет" вирішив підвищити ціни на товари першої необхідності і продукти харчування через підняття цін постачальниками.

Крім того, паніка навколо коронавірусу вже впливає на вартість продуктів у магазинах.

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