АТБ знизить торгові націнки на крупи, овочі і фрукти

Компанія "АТБ-Маркет" вирішила знизити торговельні націнки на окремі категорії товарів і зняти обмеження на кількість товарів, які відпускаються в одні руки, незважаючи на те, що зросте ціна на яйця.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.



"В умовах економічної кризи і загальнонаціонального карантину, а також у зв'язку зі стрімким підвищенням відпускних цін з боку постачальників на продукти харчування і товари першої необхідності компанія "АТБ-Маркет" з 01 квітня знижує торговельну націнку на певні категорії продуктів харчування", - сказано в ньому.



Зокрема, буде знижена націнка на крупи, макаронні вироби, сіль, цукор, борошно, бакалію на 2-3% та на 4-8% - націнка на овочі і фрукти.



"На сьогодні компанія "АТБ-Маркет" зняла всі обмеження щодо придбання товарів в одні руки для відвідувачів магазинів торгової мережі АТБ в усіх регіонах України. Проте вона залишає за собою право ввести локальні обмеження на продаж тієї чи іншої групи товарів за фактом появи на нього ажіотажного попиту", - наголошується в повідомленні.



Підкреслюється, що на складах компанії знаходиться достатньо товарів, щоб забезпечити безперебійне постачання магазинів у разі підвищення попиту.



Як повідомляли Українські Новини, "АТБ-Маркет" вирішив підвищити ціни на товари першої необхідності і продукти харчування через підняття цін постачальниками.



Крім того, паніка навколо коронавірусу вже впливає на вартість продуктів у магазинах.