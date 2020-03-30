В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца

"Коронавирусная" паника взвинтила цены на еду, а компания "АТБ-Маркет" прогнозирует повышение цен на куриные яйца.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Согласно прогнозам аналитиков компании, в ближайшие недели прогнозируется рост цен на яйцо куриное. Этот рост обусловлен сокращением поголовья птицы, а также стремлением производителей приблизить отпускную цену к себестоимости производства (в среднем 15-16 гривен/десяток). Дальнейшее ценообразование будет зависеть от текущего поголовья птицы, курса гривны, эпидемиологической ситуации, возможности экспорта продукции", - сказано в нем.

В частности некоторые производители уже заявили о повышении цен на яйца на 47% с 1 апреля.

Отмечается, что АТБ пока не повышал цены на этот продукт в своих магазинах, однако будет вынужден сделать это на процент повышения цен поставщиками, по факту получения поставок товара по новым ценам, а также с учетом необходимости предоставить каждому покупателю магазинов торговой сети приобрести данную продукцию без ограничений и в необходимом количестве.

Сейчас компания ведет переговоры с поставщиками о недопущении значительного повышения цен на яйца.

Также паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах.

Тем врменем, свинина подорожала на 6% после введения карантина.