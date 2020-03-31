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31 березня 2020, вівторок, 16:58 19
Верховна Рада і партії 2020-03-31T17:45:01+03:00
Українські Новини
Єрмак звинуватив "слугу народу" у просуванні чиновника часів Порошенка на посаду заступника міністра

Єрмак звинуватив "слугу народу" у просуванні чиновника часів Порошенка на посаду заступника міністра

Таня Войтюк
Слуга народу, Андрій Єрмак, Гео Лерос, плівки Єрмака
Андрій Єрмак. Фото:
Андрій Єрмак. Фото: "Українська правда"

Після того, як з'явилися "плівки Єрмака", на яких його брат обговорює з кандидатами, скільки коштують їхні посади, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак звинувачує депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Гео Лерос в просуванні обманним шляхом чиновника Київської міської державної адміністрації (КМДА) часів Президентства Петра Порошенка на посаду заступника міністра.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я зупинив (спроби) цього пана, який є депутатом від партії "Слуга народу", обманним шляхом призначити в одному з міністерств на посаду заступника міністра людини з колишньої влади, який працював у Київській державній адміністрації. Спочатку нам пропонували цієї людини в КМДА призначити, потім ця людина з'явився, коли було останнє рішення Кабінету Міністрів пана Гончарука. Я зупинив це і, безумовно, у пана Лерос після цього відповідне ставлення, що мене не дивує", - сказав Єрмак.

Єрмак не назвав особистість цієї людини і не уточнив, у який міністерство пропонувалося призначити його.

Керівник Офісу також вважає, що відео з участю особи, схожого на його брата Дениса Єрмака, є спробою зриву голосування на позачерговій сесії Ради 30 березня, і що самого Лерос використовують для дискредитації влади.

"Я розглядаю поява цих плівок у неділю, за день до того, як у парламенті розглядалися вчора, я думаю ми всі стежили за цим, дуже важливі питання. Ви бачили, що там відбувалося. Ви як розумні люди розуміли, хто, як там діяв; хто робив все, щоб цього не сталося, щоб Україна опинилася на межі дефолту", - підкреслив політик.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливий незаконний вплив брата Андрія Єрмака Дениса при призначенні осіб на державні посади.

Нагадаємо, в лютому Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

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