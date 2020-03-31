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31 березня 2020, вівторок, 13:53 13
Силові структури 2020-03-31T15:15:02+03:00
Українські Новини
За минулу добу в Україну повернулися 4,8 тис. громадян

За минулу добу в Україну повернулися 4,8 тис. громадян

Валерия Драгомирова
Держприкордонслужба, Українці, Коронавірус
Пункт пропуску на кордоні. Фото: day.kyiv.ua
Пункт пропуску на кордоні. Фото: day.kyiv.ua

У той час, як Україна закривала кордони на в'їзд і виїзд через коронавірус з 28 березня, 4,8 тис. українців повернулися додому за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Відзначається, що за минулу добу співробітники Держприкордонслужби здійснили 10 тис. пропускних операцій.

Майже половина - близько 4,8 тис. - це пропуск громадян України з-за кордону. Зазначено, що ці показники суттєво зменшилися порівняно з попередньою добою.

Вранці вівторка, 31 березня, в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом і пішоходів.

Серед українців, які повернулися з-за кордону 30 березня, 1,3 тис. людей прибули без власного транспорту.

До перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Крім того, за минулу добу Україну полишили майже 4 тис. людей, у тому числі оформлено на виїзд 1,3 тис. іноземців.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я понад 6,1 тис. людей.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено.

Крім того, в установленому порядку оформлялися інформативні угоди про самоізоляцію й надавалися відповідні пам'ятки.

Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частину українців, евакуйованих з-за кордону.

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