За минулу добу в Україну повернулися 4,8 тис. громадян

У той час, як Україна закривала кордони на в'їзд і виїзд через коронавірус з 28 березня, 4,8 тис. українців повернулися додому за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.



Відзначається, що за минулу добу співробітники Держприкордонслужби здійснили 10 тис. пропускних операцій.



Майже половина - близько 4,8 тис. - це пропуск громадян України з-за кордону. Зазначено, що ці показники суттєво зменшилися порівняно з попередньою добою.



Вранці вівторка, 31 березня, в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом і пішоходів.



Серед українців, які повернулися з-за кордону 30 березня, 1,3 тис. людей прибули без власного транспорту.



До перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і Державною службою з надзвичайних ситуацій.



Крім того, за минулу добу Україну полишили майже 4 тис. людей, у тому числі оформлено на виїзд 1,3 тис. іноземців.



За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я понад 6,1 тис. людей.



За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено.



Крім того, в установленому порядку оформлялися інформативні угоди про самоізоляцію й надавалися відповідні пам'ятки.



Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частину українців, евакуйованих з-за кордону.