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  • Коронавірус в Ізраїлі: уряд заборонив зібрання більше двох осіб
31 березня 2020, вівторок, 13:32 17
Світ 2020-03-31T15:02:56+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Ізраїлі: уряд заборонив зібрання більше двох осіб

Коронавірус в Ізраїлі: уряд заборонив зібрання більше двох осіб

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Коронавірус в Ізраїлі, боротьба з коронавірусом
Ізраїль. Фото: towave.ru
Ізраїль. Фото: towave.ru

В той час, як в Індії влада заборонила жителям залишати свої будинки незважаючи на наявність вагомої причини, в Ізраїлі від сьогодні введено заборону на збори більше двох осіб. Про це передає відомство "newsru.co.il".

Крім цього, вводяться додаткові обмеження для проведення обрядів, весіль, а також молитов, а саме:

  1. Заборонено запрошення на весілля гостей. Церемонія одруження може проводитися тільки в присутності родичів першої лінії нареченого і нареченої, або людей, з якими вони проживають під одним дахом.
  2. Заборонено проведення та участь у колективній молитві, яка проводиться не тільки в приміщенні, але і на відкритому повітрі.
  3. На вимогу міністра внутрішніх справ Ар'є Дери буде зроблено виняток: тричі на добу біля Стіни Плачу буде проводитися молитва за участю десяти осіб з тим, щоб не допустити припинення молитовного процесу у єврейської святині.
  4. До 20 обмежена кількість осіб, які можуть бути присутніми на похороні.
  5. Не більше 10 осіб зможуть бути присутніми під час проведення обряду обрізання немовляти. При цьому сам обряд повинен проводитися на відкритому повітрі при дотриманні всіма учасниками правил, встановлених міністерством охорони здоров'я.
  6. Скорочено кількість людей, що виходять на роботу, з 30% (як нині) до 15%. Це рішення буде обов'язковим для державних установ і підприємств. Обмеження не стосуються будівельної та інфраструктурної галузей.
  7. Песахальный седер можна буде проводити тільки в колі сім'ї, за участю родичів першої лінії, які проживають під одним дахом.
  8. Зможуть працювати майстерні з ремонту техніки і комп'ютерів. Ремонт повинен проводитися в самій майстерні, а не вдома у клієнта.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки дітям онлайн, щоб батьки могли відпочити під час карантину.

Тим часом у Чечні за недотримання карантину поліція б'є людей трубами.

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