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31 березня 2020, вівторок, 13:02 9
Суспільство 2020-03-31T13:45:02+03:00
Українські Новини
З Київською владою ніхто не обговорював питання повернення українців з Дохи, — Кличко

З Київською владою ніхто не обговорював питання повернення українців з Дохи, — Кличко

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, обсервація, коронавірус в Києві
Віталій Кличко. Фото: unian.net
Віталій Кличко. Фото: unian.net

У Києві облаштували два місця, в яких люди, які приїхали з-за кордону, будуть проходити обов'язкову обсервацію. Одне з них — це Чорнобильська лікарня на Лісовому масиві.

Про це під час онлайн-брифигну заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Майже всі країни, які повертають своїх громадян, ввели таку практику. Київ з початку обмежувальних заходів наполягав на необхідності такого кроку. Столична влада облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації. Там є все необхідне для тимчасового проживання. Жителі міста за це не платитимуть. Одна з баз на 200 ліжок — в Чорнобильській лікарні", — розповів Кличко.

Він підкреслив, що питання обсервації українців, які повернулися з Дохи, з київською владою не обговорювалося.

"Людей повертало не місто. До нас з приводу їх розміщення ніхто не звертався", — підсумував Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частину українців, евакуйованих із-за кордону.

Кілька осіб, поміщених на обсервацію в готель "Козацький" у Києві, втекли.

Раніше повідомлялося, що евакуйовані з Балі українці відмовляються покидати літак в аеропорту "Бориспіль". Пасажирам наказали поїхати на примусову обсервацію в готель "Козацький". Частина поїхала відразу.

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