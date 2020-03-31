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31 марта 2020, вторник, 11:14 552
Медицина 2020-03-31T11:14:50+03:00
Українські Новини
Киев готов размещать эвакуированных на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве

Киев готов размещать эвакуированных на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Коронавирус, обсервация, коронавирус в Киеве, Лесной массив
Коронавирус.
Коронавирус.

В то время, как несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали, Киев готов размещать эвакуированных на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко отметил, что в случае необходимости, в Чернобыльской больнице на Лесном массиве есть 200 коек, где можно размещать киевлян на обсервацию.

Он подчеркнул, что жители города за это платить не будут.

Также Кличко считает нелогичным размещение эвакуированных на обсервацию в центре Киева.

"Понимаю опасения киевлян. Отель "Казацкий", куда поселили людей на обсервацию, находится в самом центре столицы - на Майдане Незалежности. В этой ситуации мы не влияли на решения государственных органов. Со своей стороны, я могу оценить такие действия как нелогичные", - подчеркнул Кличко.

По его словам, решение о выборе места обсервации для украинцев, прибывших в Киев из-за границы, принимала не городская власть, а Министерство инфраструктуры.

Мэр столицы отметил, что отель "Казацкий", в который сегодня заселили людей на обсервацию, не находится в коммунальной собственности.

Как сообщали Українськi Новини, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы. А ночью скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой. 

Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.

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