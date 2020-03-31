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31 березня 2020, вівторок, 10:30 28
Економіка 2020-03-31T11:30:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати. Курс валют на 31 березня

Долар продовжує падати. Курс валют на 31 березня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

В той час, як НБУ підвищив курс гривні, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 березня на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,01% до 30,4474 UAH/EUR, курс продажу знизився на 18,35 коп. до 31,3490 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,9358 28,5535 30,4474 31,3490 3,14 3,67
Максимальний 28,3000 30,0000 30,8000 31,8000 3,47 4,00
Мінімальний 27,7000 28,3000 29,7000 31,0000 2,50 3,45

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 березня, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Тим часом НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

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