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31 березня 2020, вівторок, 09:14 39
Верховна Рада і партії 2020-03-31T11:30:03+03:00
Українські Новини
Через карантин граничний термін укладання договорів на комуналку перенесли

Через карантин граничний термін укладання договорів на комуналку перенесли

Анна Рудык
Верховна Рада, комунальні послуги, комуналка, комунальні платежі
Комуналка
Комуналка

Верховна Рада відстрочила граничний термін укладання договорів на комунальні послуги у зв'язку з карантином.

За прийняття відповідного законопроекту №3275 в цілому проголосували 312 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини.

Спочатку закон про житлово-комунальні послуги передбачав, що мешканці багатоквартирних будинків повинні вибрати модель договірних відносин на комунальні послуги до 1 травня поточного року.

Згідно з текстом законопроекту, граничний строк укладення нових договорів перенесено на 5 місяців від дати карантинних заходів.

При цьому діючі договори продовжено на 5-місячний термін.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заборонила штрафувати українців за прострочення сплати комуналки на час карантину.

Також повідомлялося, що субсидії під час карантину збільшать в середньому на 300 гривень.

Крім того, ми писали про типи договорів на комунальні послуги. Усього їх два - індивідуальний договір. Він укладається окремо з кожним співвласником багатоквартирного будинку. І колективний. Він укладається між виконавцем відповідних послуг та особою, уповноваженою на це співвласниками багатоквартирного будинку.

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