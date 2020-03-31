Через карантин граничний термін укладання договорів на комуналку перенесли

Верховна Рада відстрочила граничний термін укладання договорів на комунальні послуги у зв'язку з карантином. За прийняття відповідного законопроекту №3275 в цілому проголосували 312 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини. Спочатку закон про житлово-комунальні послуги передбачав, що мешканці багатоквартирних будинків повинні вибрати модель договірних відносин на комунальні послуги до 1 травня поточного року. Згідно з текстом законопроекту, граничний строк укладення нових договорів перенесено на 5 місяців від дати карантинних заходів. При цьому діючі договори продовжено на 5-місячний термін. Як повідомляли Українські Новини, Рада заборонила штрафувати українців за прострочення сплати комуналки на час карантину. Також повідомлялося, що субсидії під час карантину збільшать в середньому на 300 гривень. Крім того, ми писали про типи договорів на комунальні послуги. Усього їх два - індивідуальний договір. Він укладається окремо з кожним співвласником багатоквартирного будинку. І колективний. Він укладається між виконавцем відповідних послуг та особою, уповноваженою на це співвласниками багатоквартирного будинку.