Через карантин граничний термін укладання договорів на комуналку перенесли

Верховна Рада відстрочила граничний термін укладання договорів на комунальні послуги у зв'язку з карантином.

За прийняття відповідного законопроекту №3275 в цілому проголосували 312 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини.

Спочатку закон про житлово-комунальні послуги передбачав, що мешканці багатоквартирних будинків повинні вибрати модель договірних відносин на комунальні послуги до 1 травня поточного року.

Згідно з текстом законопроекту, граничний строк укладення нових договорів перенесено на 5 місяців від дати карантинних заходів.

При цьому діючі договори продовжено на 5-місячний термін.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заборонила штрафувати українців за прострочення сплати комуналки на час карантину.

Також повідомлялося, що субсидії під час карантину збільшать в середньому на 300 гривень.

Крім того, ми писали про типи договорів на комунальні послуги. Усього їх два - індивідуальний договір. Він укладається окремо з кожним співвласником багатоквартирного будинку. І колективний. Він укладається між виконавцем відповідних послуг та особою, уповноваженою на це співвласниками багатоквартирного будинку.