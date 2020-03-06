Украинцам нужно выбрать договор на оплату коммуналки: типы и граничные сроки

В то время, как за каждый день просрочки абонплаты за газ украинцы будут получать огромные штрафы, у них осталось меньше двух месяцев, чтобы выбрать тип договора, по которому они будут получать и оплачивать коммунальные услуги. Об этом говорится в публикации Українських Новин.

Так, отмечается, что 1 мая 2019 года была введена в действие часть закона "О жилищно-коммунальных услугах", которая касается коммунальных услуг.

С этой даты был запущен отсчет периода, за который совладельцы многоквартирных домов должны определиться с типом договора, по которому они будут получать и оплачивать коммунальные услуги.

Для того, чтобы сделать выбор, остается меньше 2 месяцев. В противном случае люди могут неожиданно для самих себя оказаться перед необходимостью решать, кто же будет обслуживать сети в их доме.

Типы договоров согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах":

Индивидуальный договор. Он заключается отдельно с каждым совладельцем многоквартирного дома. При этом предусмотрено, что потребитель будет оплачивать непосредственно полученную услугу, обслуживание и текущий ремонт внутридомовых сетей, а также абонплату.

Коллективный. Он заключается между исполнителем соответствующих услуг и лицом, уполномоченным на это совладельцами многоквартирного дома. Уполномоченным лицом может стать один из совладельцев дома, управляющий, уполномоченный орган объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), правление жилищно-строительного кооператива или иное лицо по решению совладельцев.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом.

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