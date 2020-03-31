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31 березня 2020, вівторок, 08:53 28
Суспільство 2020-03-31T11:30:04+03:00
Українські Новини
У двох пацієнтів Олександрівської лікарні гостра дихальна недостатність через коронавірус

У двох пацієнтів Олександрівської лікарні гостра дихальна недостатність через коронавірус

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Александрівська клінічна лікарня, Людмила Антоненко
Олександрівська лікарня. Фото: Facebook Людмила Антоненко
Олександрівська лікарня. Фото: Facebook Людмила Антоненко

Поки в світі кількість хворих на коронавірус перевалила за 785 тисяч, в Україні два пацієнти, яких госпіталізували в Олександрівську лікарню, перебувають у важкому стані.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facedook головлікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко.

Вона розповіла, що одному з пацієнтів провели диалз. Обидва підключені до апарату ЕКМО — кров пацієнтів штучно насичують киснем тому що легкі самі не справляються.

"Зараз ніч, але в лікарні кипить робота. До порятунку важких хворих залучені не тільки інфекціоністи, анестезіологи, реаніматологи, але й герої "невидимого фронту" — лаборанти, без яких неможливо ні виявити, ні правильно лікувати жодне захворювання! Зараз вони і вдень, і вночі на посту.

Бачили б ви, як вони радіють кожному негативного тесту на COVID-19!", — написала Антоненко у себе на сторінці.

Всього в інфекційних відділеннях Олександрівської лікарні перебувають 39 осіб з підтвердженим COVID-19 та 21 з підозрою. З пневмонією лежать 37 пацієнтів.

Лікарі Олександрівської лікарні. Фото: Facebook Людмила АнтоненкоЛікарі Олександрівської лікарні. Фото: Facebook Людмила Антоненко

Лікарі Олександрівської лікарні вірять в одужання пацієнтів. Facebook Людмила АнтоненкоЛікарі Олександрівської лікарні вірять в одужання пацієнтів. Facebook Людмила Антоненко

Як повідомляли Українські Новини, швидка допомога буде виїжджати на виклик до громадян з симптомами коронавірусу після огляду сімейного лікаря або при симптомах пневмонії і дихальної недостатності.

Доктор Євген Комаровський вважає, що найгірший сценарій розвитку ситуації з коронавірусом в Україні - це приклад Іспанії та Італії.

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