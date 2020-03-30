Швидка забрала з готелю "Козацький" пасажира рейсу "Доха-Київ" з температурою

Медики госпіталізували що перебував на обсервації в готелі "Козацький" пасажира авіарейсу "Доха - Київ", пасажирам якого заборонили спілкуватися з пресою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини. "Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", який знаходився на обсервації в готелі "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою", - сказано в ньому. На обсервацію в готель "Козацький" разом з іншими пасажирами, які прибули авіарейсом з Дохи, чоловіка помістили в понеділок. Незабаром він відчув себе погано і у нього піднялася температура тіла. До нього викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію чоловіка. Поліція супроводжувала їх в лікарню. В даний час чоловік, 1990 року народження, житель Київської області, знаходиться в лікарні. Йому зробили тест для діагностики коронавіруса. У разі позитивного результату буде прийматися рішення про обстеження всіх контактували з ним осіб. Крім того, прилетіли з В'єтнаму українці відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту. Також прилетіли в Бориспіль українці відмовлялися покидати літак через примусову обсервації. Тим часом, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частина українців, евакуйованих із-за кордону.