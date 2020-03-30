Швидка забрала з готелю "Козацький" пасажира рейсу "Доха-Київ" з температурою

Медики госпіталізували що перебував на обсервації в готелі "Козацький" пасажира авіарейсу "Доха - Київ", пасажирам якого заборонили спілкуватися з пресою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", який знаходився на обсервації в готелі "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою", - сказано в ньому.

На обсервацію в готель "Козацький" разом з іншими пасажирами, які прибули авіарейсом з Дохи, чоловіка помістили в понеділок.

Незабаром він відчув себе погано і у нього піднялася температура тіла.

До нього викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію чоловіка.

Поліція супроводжувала їх в лікарню.

В даний час чоловік, 1990 року народження, житель Київської області, знаходиться в лікарні.

Йому зробили тест для діагностики коронавіруса.

У разі позитивного результату буде прийматися рішення про обстеження всіх контактували з ним осіб. Крім того, прилетіли з В'єтнаму українці відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту.

Також прилетіли в Бориспіль українці відмовлялися покидати літак через примусову обсервації.

Тим часом, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частина українців, евакуйованих із-за кордону.