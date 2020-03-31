Список радників Єрмака та його заступників

Офіс Президента (ОП) України повідомив, що станом на 23 березня 2020 року у керівника ОП Андрія Єрмака 2 штатних радника, 4 помічника та 5 позаштатних радників.

Про це йдеться у відповіді ОП на інформаційний запит Українських Новин.

"... надаємо інформацію, підготовлену департаментом управління персоналом Офісу Президента України, щодо радників та помічників ... керівника Офісу Президента України А. Єрмака, заступників керівника Офісу Президента України станом на 23 березня 2020 року, а саме: Пашинна Лілія Василівна - радник керівника Офісу Президента України, Карандєєв Ростислав Володимирович - радник керівника Офісу Президента України; Бойчук Леся Володимирівна - помічник керівника Офісу Президента України, Лущай Анна Сергіївна - помічник керівника Офісу Президента України, Пашенюк Наталія Степанівна - помічник керівника Офісу Президента України, Перман Сергій Олександрович - помічник керівника Офісу Президента України; Куніцин Сергій Володимирович - радник керівника Офісу Президента України (поза штатом), Говорова Олена Іванівна - радник керівника Офісу Президента України (поза штатом), Зарівна Дарія Олександрівна - радник керівника Офісу Президента України (поза штатом), Дячук Дмитро Дмитрович - радник керівника Офісу Президента України (поза штатом), Кіпер Олег Олександрович - радник керівника Офісу Президента України (поза штатом)", - вказано у документі.

Пашинна Лілія Василівна - штатний радник керівника Офісу Президента України. У 2014-2018 роках була помічником депутата Верховної Ради 8-го скликання Олега Лаврика. У 2016-2018 роках була головним консультантом Секретаріату депутатської фракції "Об'єднання "Самопоміч" у парламенті. У 2019-2020 роках керувала патронатною службою міністра розвитку громад і територій України.

Карандєєв Ростислав Володимирович - штатний радник керівника Офісу Президента України. У 1995 році почав роботу в Київській міській державній адміністарції (КМДА). У 1996 році керував прес-службою КМДА. У 1998-2001 роках - заступник голови Харківської райдержадміністрації м. Києва. З 2001 року - заступник голови Дніпровської РДА м. Києва. Депутат Київської міської ради 2, 3 та 4 скликань. З 2001 року - голова Комітету молодіжних та дитячих громадських організацій м. Києва, також очолював партію "Молода Україна". 2006 рік - директор департаменту фізичної культури Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. 2007 рік - радник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту з питань Євро-2012. У 2008-2010 роках - заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту. Віце-президент Федерації вуличного баскетболу України. У 2010-2014 роках - голова ради Фонду гуманітарних програм Києва. У 2014-2015 роках - радник міністра культури. У 2015-2016 - заступник міністра культури, а з 29 квітня 2016 року по 26 лютого 2020 року - заступник міністра культури - керівник апарату.

Бойчук Леся Володимирівна - помічник керівника Офісу Президента України. З 2017 по 2020 рік - головний спеціаліст експертної групи нормопроектування та юридичного супроводу директорату викопних видів палива Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Лущай Анна Сергіївна - помічник керівника Офісу Президента України. У 2014-2018 роках була помічником депутата Верховної Ради 8-го скликання Остапа Семерака (фракція "Народний фронт"). У 2019 році була провідним фахівцем загального відділу апарату Київської обласної державної адміністрації.

Пашенюк Наталія Степанівна - помічник керівника Офісу Президента України. Колишній приватний нотаріус та адвокат, що перебуває на обліку в Раді адвокатів Київської області. У 2018 році претендувала на посаду головспеца відділу забезпечення роботи директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Її чоловік Юрій Тиркус в 2018 році був завідуючим відділом забезпечення взаємодії департаменту оперативного забезпечення Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента України.

Перман Сергій Олександрович - помічник керівника Офісу Президента України. Колишній український продюсер. У 2019 році був директором Національного палацу мистецтв "Україна" (Київ) і позаштатним консультантом дружини Президента Олени Зеленської.

Також Офіс Президента повідомив, що у заступників керівника ОП 6 позаштатних радників, а саме:

Родін Володимир Миколайович - радник першого заступника керівника Офісу Президента України (поза штатом);

Слюсарєв Вадим Олексійович - радник першого заступника керівника Офісу Президента України (поза штатом);

Конохов Сергій Вікторович - радник заступника керівника Офісу Президента України (поза штатом);

Богуцький Юрій Петрович - радник заступника керівника Офісу Президента України (поза штатом);

Кречетов Максим Геннадійович - радник заступника керівника Офісу Президента України (поза штатом);

Камінський Вадим Володимирович - радник заступника керівника Офісу Президента України (поза штатом).

Крім того, у відповіді ОП зазначили, що у Володимира Зеленського 1 штатний радник, 4 позаштатних радника та 1 перший помічник Президента.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 березня Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування за фактом поширення депутатом Ради Гео Леросом (фракція "Слуга народу") відеозаписів за участю особи, яка схожа на брата керівника ОП Єрмака.

Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) почала розслідування про можливий незаконний вплив брата керівника ОП Андрія Єрмака Дениса Єрмака при призначенні осіб на державні посади.

29 березня народний депутат Лерос попросив Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перевірити інформацію на відеозаписах за участю брата Єрмака.

Єрмак задекларував 255,9 тыс. гривень доходу за 2019 рік.

12 лютого Президент Володимир Зеленський призначив керівником ОП Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. Єрмак працював помічником Зеленського з 21 травня 2019 року.