В Україні підтвердили 548 хворих коронавірусом, кількість загиблих збільшилася на 2, - МОЗ

За станом на 22:00 понеділка по порівнянні з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 68 до 548, кількість померлих від захворювання - на 2 людини до 13.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"В Україні зафіксовано 548 випадків коронавирусной хвороби COVID-19", - сказано в ньому.

станом на 22:00 30 березня в Україні зафіксовано 548 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, при цьому 13 летальних випадків.

8 чоловік вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Тим часом із 102 хворих коронавірусом киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома.

Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину і тепер у Києві будуть штрафувати від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, зокрема за "відпочинок з шашликами".