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30 березня 2020, понеділок, 19:03 4
Економіка 2020-03-30T22:20:43+03:00
Українські Новини
В АТБ заявили, що зросте ціна на курячі яйця

В АТБ заявили, що зросте ціна на курячі яйця

Ольга Фандорина
АТБ, АТБ-Маркет, Підвищення ціни, Курячі яйця, Коронавірус

"Коронавірусна" паніка накрутила ціни на їжу, а компанія "АТБ-Маркет" прогнозує підвищення цін на курячі яйця.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Згідно з прогнозами аналітиків компанії, в найближчі тижні прогнозується зростання цін на яйце куряче. Цей ріст обумовлений скороченням поголів'я птиці, а також прагненням виробників наблизити відпускну ціну до собівартості виробництва (в середньому 15-16 гривень/десяток). Подальше ціноутворення буде залежати від поточного поголів'я птиці, курсу гривні, епідеміологічної ситуації, можливості експорту продукції", - сказано в ньому.

Зокрема деякі виробники вже заявили про підвищення цін на яйця на 47% з 1 квітня.

Наголошується, що АТБ поки не підвищував ціни на цей продукт в своїх магазинах, однак буде змушений зробити це на відсоток підвищення цін постачальниками, за фактом отримання поставок товару за новими цінами, а також з урахуванням необхідності надати кожному покупцеві магазинів торгової мережі придбати дану продукцію без обмежень і в необхідній кількості.

Зараз компанія веде переговори з постачальниками про недопущення значного підвищення цін на яйця.

Паніка навколо коронавіруса вже впливає на вартість продуктів в магазинах.

Тим часом, свинина подорожчала на 6% після введення карантину.

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