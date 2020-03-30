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30 березня 2020, понеділок, 19:54 4
Верховна Рада і партії 2020-03-30T22:17:46+03:00
Українські Новини
У Раді зробили перерву на дезінфекцію залу після депутатів

У Раді зробили перерву на дезінфекцію залу після депутатів

Ольга Фандорина
Верховна Рада, дезінфекція, Коронавірус у Верховній Раді, Кварцування
Верховна Рада. Онлайн-трансляція
Верховна Рада. Онлайн-трансляція

Верховна Рада після того, як Зеленський, Порошенко і Тимошенко зняли маски, оголосила перерву в позачерговому пленарному засіданні на 30 хвилин для дезінфекції залу засідань.

Про це оголосив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, передають Українські Новини.

"Колеги, 19:30. З вашого дозволу хочу оголосити технічну перерву для кварцування залу. Прошу забрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція та кварцування", - сказав він.

До цього Рада розглянула 3 472 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10 про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів 11 березня, до завершення карантину.

Тим часом, Рада не прийняла поправки до бюджету і відправила їх на повторне перше читання.

Верховна Рада звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів 11 березня, до завершення карантину.

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