Рада прийняла закон про дистанційної роботи

Верховна Рада врегулювала порядок дистанційної роботи, а також пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства.

За ухвалення законопроекту №3275 за основу проголосували 314 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 312 депутатів, передають Українські Новини.

Укладення трудового договору в письмовій формі тепер обов'язково і при укладенні трудового договору про дистанційну (надомної) роботі.

При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, при цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм.

Виконання дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовилися про інше, дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі і в терміни, визначені чинним трудовим договором.

Також, що стосується гнучкого режиму робочого часу, встановлюється за погодженням між працівником і роботодавцем на певний термін або безстроково на час загрози розповсюдження епідемії, пандемії, загрози військового, техногенного, природного або іншого характеру.

Гнучкий режим робочого часу може передбачати: фіксований час, протягом якого працівник обов'язково має бути на робочому місці і виконувати свої посадові обов'язки, при цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини; змінне час, протягом якого працівник за своїм розсудом визначає періоди роботи у межах встановленої норми тривалості робочого часу; час перерви для відпочинку та харчування.

Облік робочого часу при цьому веде сам роботодавець.

Крім цього, гнучкий графік, як правило, не застосовується на безперервно діючих підприємствах при багатозмінній організації роботи, а також у випадках, коли виконання обов'язків працівником вимагає його присутності.

Підкреслюється, що застосування гнучкого графіка не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці і не впливає на обсяг трудових прав працівників.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила судам розглядати справи в режимі відеоконференції.

Також Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.