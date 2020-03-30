Forbes повертається в Україну і готується до швидкого випуску першого журналу

Відома міжнародна компанія Forbes Inc повертається в Україну з новим видавцем і редактором. Про це заявила на своїй сторінці в Facebook колишня заступник головного редактора Kyiv Post і виконавчий директор "Громадського телебачення" Катерина Горчинська, яка також була одним з претендентів на посаду головного редактора українського Forbes після перезапуску.

Згідно з релізом, новим видавцем стане компанія "Уяви!", а її головним редактором стане Володимир Федорин, який з 2010 по 2013 роки був головним редактором Forbes Ukraine, а після заснував "УЯВИ!".

Наголошується, що журнал буде випускатися 10 разів на рік українською та російською мовами. А інтернет-версія журналу буде готова до кінця 2020 року.

Як написала в своєму пості Горчинська, словацькі видавці Barecz&Conrad, які повинні були запускати український Forbes, прийняли рішення не виходити на ринок через загрози. Вона змовчала про подробиці.

Глобальна аудиторія Forbes перевищує 120 млн осіб, нараховуючи 40 ліцензійних видань в 70 країнах.

В Україні останній випуск журналу був випущений в 2017 році, а редакція журналу звільнилася у повному складі. Причиною став тиск з боку нових власників UMH, який в 2013 році у Бориса Ложкіна викупив нині біглий олігарх Сергій Курченко.

Як повідомляли Українські Новини, на початку березня видання "Бабель" після перерви повернулося на ринок української журналістики.

Також в кінці листопада, видання "Дзеркало тижня.Україна" оголосило про закриття друкованої версії.