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26 ноября 2019, вторник, 16:11 311
СМИ 2019-11-26T16:11:11+02:00
Українські Новини
"Зеркало недели.Украина" закрывает выпуск печатной версии

"Зеркало недели.Украина" закрывает выпуск печатной версии

Зеркало недели, Печатный выпуск, остановка производства, Юлия Мостовая
Газета.Печать.Фото: pixabay
Газета.Печать.Фото: pixabay

Общественно-политическое издание "Зеркало недели.Украина" (ЗН) останавливает выпуск печатной версии издания. Об этом заявила главный редактор Юлия Мостовая в комментарии The Page.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в самом "Зеркале недели", - сказала она.

По информации двух источников The Page, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске ЗН. Последний номер газеты выйдет на Новый год. Примечательно, что подписку на печатную версию издание официально закрыло еще несколько месяцев назад.

Интернет-версия "Зеркала недели. Украина" продолжит выходить в онлайне – на сайте ZN.UA.

"Зеркало недели. Украина" - общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве тиражем 57 тыс. экземпляров на украинском и русском языках. Газету в 1994 году основал Владимир Мостовой, который до 2011 года был ее главным редактором. После этого издание до сегодняшнего дня возглавляет его дочь - Юлия Мостовая.

Как сообщали Українські Новини, в 2011 году издание "Зеркало недели" переименовалось на "Зеркало недели.Украина". В 2017 году первый заместитель главного редактора издания "Зеркало недели" Сергей Рахманин нашел у себя в кабинете устройство для прослушки.

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