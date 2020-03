Интернет-издание "theБабель" возвращается с новым главредом и названием на следующей неделе

Украинское интернет-издание "theБабель", которое в декабре заявило своем закрытии, возвращается на рынок журналистики с новыми инвесторами и финансированием. Об этом на своей странице в Facebook заявила соучредитель и реедактор издания Екатерина Коберник.

Акционерами стали Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец, которые имеют автобизнес.

"Они читали "Бабель", узнали о закрытии, через общих знакомых предложили встретиться и участвовать в финансировании. К концу года у нас есть серьезные обязательства по уменьшению их доли финансирования", — написала она.

Отмечается, что после перезапуска издание будет называться "Бабель".

"Мы теперь просто "Бабель". С самого начала мы с Глебом были против the. Я согласилась, потому что мне казалось, что theБабель — отличная самоирония. Ну какой, к черту, Бабель — the? Бабель дворовой, лихой, а the — это для New York Times. Но ирония не считалась. Многие подумали, что мы всерьез. А потом появилось еще пару the…в СМИ и я решила, что пора. Но осенью было не до того, а потом Спирин сказал “может избавимся по случаю?” и мы избавились. И мне нравится", - написала Коберник.

Главным редактором "Бабеля" стал Евгений Спирин, в то время, как бывший редактор Глеб Гусев будет заниматься тремя направлениями: длинными текстами, нативной рекламой, а о третьем Коберник не уточнила.

В то же время Артем Марков стал арт-директором "Бабеля". Кроме того, издание запускает новую рубрику — о еде, которой будет заниматься Мария Жартовская.

Коберник сообщила, что редакция также переехала в новый офис, а она сама будет продолжать управлять проектом и работать редактором политики на ресурсе.

Когда именно заработает издание, она не уточнила, однако отметила, что читать новости в "Бабеле" можно будет на следующей неделе.

Как сообщали Українські Новини, интернет-медиа "The Бабель" заработало в Украине в сентябре 2018 года.