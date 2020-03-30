В Україні виник дефіцит готівкових доларів. НБУ обмінює сотні мільйонів доларів на безготівкові

Національний банк обміняв 180 млн доларів готівкових на безготівкові після того, як тиждень тому НБУ також обміняв €35 млн для забезпечення банків готівкою.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

30 березня НБУ провів другу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий.

"Ми запропонували банкам 180 млн доларів готівкою. Фактично всю суму вони повністю викупили. На цей раз в цій операції взяли участь 12 з 14 системно важливих банків, в яких зберігається майже весь обсяг валютних вкладень населення. Найближчим часом вони зможуть поповнити свої валютні каси готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів", - повідомили в НБУ.

Наголошується, що на цьому тижні Нацбанк має намір провести ще одну операцію з обміну готівкового долара, дефіцит якого виник через перебої з авіасполученням внаслідок коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як долар в обмінниках продовжив своє зростання п'ятий тиждень поспіль, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.