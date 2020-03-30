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  • В Україні виник дефіцит готівкових доларів. НБУ обмінює сотні мільйонів доларів на безготівкові
30 березня 2020, понеділок, 19:15 7
Фінанси 2020-03-30T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Україні виник дефіцит готівкових доларів. НБУ обмінює сотні мільйонів доларів на безготівкові

В Україні виник дефіцит готівкових доларів. НБУ обмінює сотні мільйонів доларів на безготівкові

Ярина Вацяк
НБУ, Валюта, обмін валют, долари
Долари
Долари

Національний банк обміняв 180 млн доларів готівкових на безготівкові після того, як тиждень тому НБУ також обміняв €35 млн для забезпечення банків готівкою.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

30 березня НБУ провів другу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий.

"Ми запропонували банкам 180 млн доларів готівкою. Фактично всю суму вони повністю викупили. На цей раз в цій операції взяли участь 12 з 14 системно важливих банків, в яких зберігається майже весь обсяг валютних вкладень населення. Найближчим часом вони зможуть поповнити свої валютні каси готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів", - повідомили в НБУ.

Наголошується, що на цьому тижні Нацбанк має намір провести ще одну операцію з обміну готівкового долара, дефіцит якого виник через перебої з авіасполученням внаслідок коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як долар в обмінниках продовжив своє зростання п'ятий тиждень поспіль, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

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