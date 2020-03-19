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19 марта 2020, четверг, 22:31 348
Финансы 2020-03-19T22:33:30+02:00
Українські Новини
НБУ обменял €35 млн для обеспечения банков наличными деньгами

НБУ обменял €35 млн для обеспечения банков наличными деньгами

Влада Билоус
НБУ, Евро, Наличные расчеты, покупка евро

Национальный банк обменял безналичные 35 млн евро на наличные в иностранных банках для обеспечения украинских банковских учреждений наличными деньгами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українськi Новини.

НБУ сообщает, что трудности с наличными в кассах банков наблюдаются из-за перебоев с авиасообщением.

Для обеспечения бесперебойной работы банковской системы в НБУ начали сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты, а также ввели операции по подкреплению банков наличными долларами и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту.

"Первая операция по обмену наличной валюты (с иностранных банков) на безналичную (с НБУ) с объявленным предельным объемом в 100 млн евро состоялась сегодня, 19 марта. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме", - сказано в нем.

Сообщается, что такие операции НБУ будет проводить и в дальнейшем.

Также в НБУ советуют украинцам при необходимости покупать и продавать валюту через онлайн-приложения банков.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НБУ продал 200 млн долларов на межбанке для удержания гривны, в среду НБУ продал так же 200 миллионов долларов. 

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

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