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30 березня 2020, понеділок, 18:35 14
Силові структури 2020-03-30T18:57:53+03:00
Українські Новини
На Донбасі снайпер убив українського військового

На Донбасі снайпер убив українського військового

Ярина Вацяк
ООС, війна на Донбасі, Втрати в зоні ООС, зведення ООС
свічка. Фото: pixabay.com
свічка. Фото: pixabay.com

Один український військовослужбовців загинув внаслідок снайперського обстрілу, ще один зазанав поранення через обстріли із забороненої зброї в зоні проведення операції Об'єднаних сил в понеділок, 30 березня після того, як бойовики в зоні ООС 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"На жаль, сьогодні, 30 березня, Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній з позиції, що в Донецькій області, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - сказано в ньому.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця і наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

Також в Луганській області в результаті ворожого обстрілу з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник.

Евакуаційної технікою він доставлений у військово-медичний заклад, де йому оперативно надана належна медична допомога.

Стан здоров'я солдата задовільний.

Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил застосували наявне озброєння, втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо про ще 2 поранених військових внаслідок обстрілу в зоні ООС в понеділок.

Тим часом Наєв знову став командувачем ООС.

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